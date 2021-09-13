Движение на дорогах в Симферополе парализовано из-за пробок

Утром 13 сентября Симферополь стоит в огромных пробках Фото: Архив "КП"

Огромные пробки парализовали движение на дорогах в Симферополе утром 13 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы достигли 9 баллов из 10, а это означает, что «город стоит».

Местные жители в соцсетях предполагают, что причиной могут быть дорожные работы на участке от площади Куйбышева до Автовокзала.

Данные "Яндекс.Пробки"

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе 13 сентября отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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