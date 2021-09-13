Для троллейбусов в Алушту и Ялту создадут мобильное приложение с аудиогидом

Приложение с аудиогидом избавит от необходимости ставить оборудование в каждом троллейбусе Фото: Архив "КП"

Госпредприятие «Крымтроллейбус» планирует разработать приложение для мобильных телефонов с аудиогидом. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- Сейчас работаем над тем,чтобы создать приложение и в каждом троллейбусе разместить QR-код для скачивания, чтобы при желании каждый пассажир мог в наушниках через свой смартфон слушать экскурсию, - уточнил он. - Пока это перспектива, которая позволяет идти в ногу со временем.

Этим летом самую протяженную троллейбусную трассу в мире от Симферополя до Ялты оснастили электронным аудиогидом. Проект реализован к 60-летию запуска первого троллейбуса по междугороднему маршруту. В экскурсионную программу вошли 38 историй, рассчитанных на поездку от железнодорожного вокзала Симферополя до центрального автовокзала Ялты. Стоимость билета в экскурсионный троллейбус не отличается от обычного и составляет 183 рубля.

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