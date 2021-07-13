В троллейбусах от Симферополя до Ялты появился первый аудиогид

Междугороний троллейбус уже стал объектом показа на Ангарском перевале. Фото: Крымтроллейбус

Самую протяженную троллейбусную трассу в мире от Симферополя до Ялты оснастили электронным аудиогидом. Проект реализован к 60-летию запуска первого троллейбуса по междугороднему маршруту.

Сегодня новую услугу запустили в тестовом режиме. По маршруту следования возле памятников природы или мест исторических событий звучит рассказ электронного экскурсовода.

Экскусовод стал электронным, голос - цифровым

- Это путевая обзорная экскурсия, только повествование идет точечно, - поделилась с КП-Крым своими впечатлениями доцент кафедры туризма КФУ Екатерина Лукьяненко. - Пока что маловато текста, еще нужно отшлифовать и доработать. В аудиогиде не может быть заминок и помарок, как в живом повествовании экскурсовода. Нужно насыщать экскурсию деталями, доработать. Но замысел, в целом, удачный.

В советское время экскурсионное сопровождение на маршруте «Симферополь – Ялта» проходило вживую. Экскурсовод сидел рядом с водителем троллейбуса и вещал в микрофон о протяженности Долгоруковской яйлы, высоте Ангарского перевала, истории возникновения города Алушты или легенду Медведь-горы. Теперь все это озвучено дикторами крымского радио, привязано к точкам ГЛОНАСС и звучит из динамиков по мере приближения к достопримечательностям.

Первыми новую услугу протестировали крымские журналисты и экскурсоводы

- Наша самая протяженная междугородняя троллейбусная трасса заслуживала такого продукта и мы надеемся что это добавит ярких красок всем нашим гостям, туристам, которые будут путешествовать на троллейбусе, - подчеркнул министр курортов и туризма Вадим Волченко.

В экскурсионную программу пока вошли 38 историй, рассчитанных на поездку от железнодорожного вокзала Симферополя до центрального автовокзала Ялты. Следующим этапом станет аудиосопровождение в обратном направлении. Причем на стоимость билета это никак не повлияет - она составляет 183 рубля.

С 25 июля экскурсионное сопровождение будет во всех троллейбусах по маршруту "Симферополь-Ялта"

- Троллейбусный маршрут «Симферополь – Ялта» является своего рода визитной карточкой Республики Крым и пользуется большой популярностью как у гостей, так и у жителей нашего полуострова, - считает первый заместитель генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. - Только троллейбус обладает достаточно плавным ходом и большими панорамными окнами, через которые можно в полной мере насладится всеми красотами крымской природы.

Между Симферополем и Ялтой проходит самый протяженный горный троллейбусный маршрут в мире - 86 километров. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сами троллейбусы тоже стали рекордсменами как самые старые на планете.

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