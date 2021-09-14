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Общество14 сентября 2021 11:42

Бештерек-Зуйский водозабор начнет питать Симферополь не раньше октября

Вода содержит примеси песка
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Водовод от Бештерек-Зуйского месторождения ввели в строй в марте. Фото: Пресс-служба главы РК

Водовод от Бештерек-Зуйского месторождения ввели в строй в марте. Фото: Пресс-служба главы РК

Вода из Бештерек-Зуйского водозабора начнет поступать для нужд Симферополя не раньше октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Он у нас планово запускается 1 октября, - отметил он. - 9 скважин уже подготовлены, оборудованы, техническая прокачка воды идет. Плановый запуск с 1 по 15 октября. Шел песок, покупали специальные фильтры, и как только вода приобретет нужное качество, можно будет ее подавать в систему водоснабжения.

Всего на Бештерек-Зуйском водозаборе пробурено 11 скважин общим дебетом в 22 тысячи кубометров. Торжественный запуск первых двух скважин состоялся 18 марта, в День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Общая стоимость масштабного проекта - 1,7 миллиарда рублей.

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