В Феодосии памятнику Котляревскому починили сломанную саблю

Специалисты восстанавливают памятник Котляревскому в Феодосии Фото: Архив "КП"

В Феодосии специалисты начали приводить в порядок поврежденный вандалами памятник Котляревскому. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, уже приварен обратно отломанный кусок сабли.

- Скульптуру еще не до конца починили. Провели только первоочередные мероприятия – вернули отломанный фрагмент. Далее предстоят работы по шлифовке и покраске, – рассказали в пресс-службе.

Рабочие должны до конца текущей недели привести памятник в первоначальное состояние.

Ранее сообщалось, что хулиганы в Феодосии оставили без сабли памятник генералу Котляревскому. Отломанную часть скульптуры нашли около моря.

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