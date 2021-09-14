В Крыму 300 военнослужащих ЧФ участвуют в артиллерийских учениях

В Крыму началось учение с артиллерийскими подразделениями Черноморского флота. Фото: пресс-служба ЧФ РФ

В Крыму проходят учения артиллерийские подразделения Черноморского флота на полигоне Опук. Как сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, сначала военные отработали комплекс мероприятий по выводу техники из парков и переместились на полигон боевой подготовки.

- На следующих этапах учения экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смену, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб, – говорится в сообщении.

В учениях задействовано 300 бойцов, которые используют около 50 единиц военной и специальной техники. Цель мероприятия – повысить практические навыки личного состава.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Крыму снайперы оттачивают свое мастерство. Учения проходят вблизи Ангарского перевала.

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