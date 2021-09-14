В Крыму не получили предложений «Ростеха» по строительству опреснителей

Строительство опреснителя доверили государственной компании Фото: Анна КИРИЕНКО

Правительство Крыма не получало предложений от госкорпорации «Ростех» по строительству опреснительных установок на полуострове. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Пока коллеги на нас не выходили, - отметил он. - Подрядчик, который будет заниматься строительством опреснительной установки (в Ялте), определен. Он другой, тоже государственный. Из-за санкционного режима не даю название предприятия.

При этом Аксенов заверил, что готов рассмотреть все предложения отечественных компаний, и если они будут эффективнее, выйти с инициативой пересмотра исполнителя.

Ранее «Ростех» предлагал свой вариант строительства и энергоснабжения опреснительных заводов в Крыму. По расчетам госкорпорации, для возведения 9 установок мощностью около 1 миллиарда кубометров пресной воды в год.

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