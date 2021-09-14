Ремонт электросетей Крыма обойдется в 20 миллиардов рублей

Электрогенерации в Крыму достаточно, но сети нужно перекладывать Фото: Анна КИРИЕНКО

Ремонт сетей электроснабжения и подстанций Крыма обойдется в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Большая проблема — это разводящие сети. Они в очень плохом состоянии, - подчеркнул он. - План по реконструкции с Минэнерго РФ согласован, в общем электросетевое хозяйство требует более 20 миллиардов вложений. В ФЦП план есть, объекты согласованы.

По словам главы региона, действующая генерация покрывает потребности Крыма в 1,3 тысяч МВт в сутки. Пиковые нагрузки доходят до в 1,5 тысяч МВт. Однако из-за изношенных сетей объем поступающей электроэнергии не всегда возможно быстро и эффективно раздать.

- Начинаем (модернизацию) с Южного берега Крыма, как с самого загруженного, - заключил Аксенов.

Этим летом в период жаркой погоды из-за включенных кондиционеров и нагрузки на сети в курортных городах Крыма происходили аварийные отключения электроэнергии. «Крымэнерго» выступило с призывом ограничить использование электроприборов в дневное время.

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