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Общество14 сентября 2021 14:41

Крымчанин отсудил полмиллиона у работодателя за потерянную фалангу пальца

Мужчина получил увечье во время тяжелой физической работы
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Житель Крыма получил травму на производстве и добился через суд денежной компенсации

Житель Крыма получил травму на производстве и добился через суд денежной компенсации

Фото: Архив "КП"

Крымчанин добился через суд компенсации в размере 500 тысяч рублей за потерянную на производстве фалангу пальца. Работая грузчиком, мужчина получил серьезную травму по вине своего работодателя.

- Теперь предприятие выплатит пострадавшему утраченный заработок за период временной нетрудоспособности в размере 53 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, – цитирует ForPost сообщение пресс-службы Железнодорожного районного суда Симферополя.

Ранее сообщалось, что владелец сети АЗС Крыма выплатил семье погибшей в ДТП больше 17 миллионов рублей компенсации.

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