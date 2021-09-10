Владелец сети АЗС Крыма выплатил семье погибшей в ДТП больше 17 миллионов рублей компенсации

Бизнесмен Сергей Бейм Фото: Архив "КП"

Крымский бизнесмен Сергей Бейм, которого обвиняют в смертельном ДТП, выплатил семье погибшей больше 17 миллионов рублей в качестве материальной компенсации. Сторона пострадавших написала заявление о том, что к владельцу сети автозаправок у них нет претензий. Его попросили освободить от уголовного наказания.

Об этом стало известно во время судебного заседания в Верховном суде Крыма, где рассматривается апелляция о мере пресечения Бейму.

По данным пресс-службы суда, постановление Киевского районного суда оставлено без изменения, апелляционное представление без удовлетворения. Это значит, что Сергея Бейма не будут заключать под домашний арест.

Напомним, что бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 254 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Бейму было предъявлено обвинение. Смертельное ДТП с участием крымского миллионера случилось 31 июля. Он ехал за рулем внедорожника LEXUS LX 570 по трассе Симферополь-Евпатория и пытался объехать пробку, но врезался в легковой автомобиль. В машине находилось несколько человек, которые получили травмы от столкновения. Пожилая женщина не выжила.

Следователи несколько раз подавали ходатайства в Киевский районный суд о том, чтобы бизнесмену избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но ходатайства были отклонены, потому что раньше была избрана мера пресечения в виде «процессуального принуждения о явке».

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