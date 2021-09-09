Владельцу крупной сети автозаправок в Крыму предъявили обвинение в смертельном ДТП

ДТП произошло 31 июля на дороге Симферополь-Евпатория. Фото: "Плохие новости Крым"/"Вконтакте"

Крымскому бизнесмену Сергею Бейму, который сбил насмерть человека, предъявлено обвинение. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК. В конце июля он ехал за рулем внедорожника LEXUS LX 570 по трассе Симферополь-Евпатория и пытался объехать пробку, но врезался в легковой автомобиль. В машине находилось несколько человек, пожилая женщина не выжила.

В отношении водителя внедорожника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Уголовное дело изъято из производства следователя МО МВД России «Сакский» и передано для дальнейшего расследования следователю следственной части Следственного управления МВД по Республике Крым. В рамках уголовного дела назначены и проводятся судебные автотехнические экспертизы, установлено лицо, которому предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Следователи несколько раз подавали ходатайства в Киевский районный суд о том, чтобы бизнесмену избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

- Заходили два ходатайства от следствия от 19 и 24 августа об ужесточении участнику ДТП меры пресечения. В первом случае они просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а во втором случае - запрет определенных действий, - уточнили в пресс-службе Киевского районного суда.

Также в ведомстве уточнили, что ходатайства были отклонены, поскольку ранее была избрана мера пресечения в виде «процессуального принуждения о явке».

- Гражданин являлся по всем вызовам следователя. В настоящее время уже подана апелляционная жалоба, и ее рассмотрение назначено в Верховном суде Крыма, - заключили в пресс-службе.

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