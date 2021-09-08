Суд рассмотрит апелляционные материалы по делу Сергея Бейма 10 сентября

Глава сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм стал участником смертельного ДТП 31 июля. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в отношении Сергея Бейма для рассмотрения в апелляционном порядке. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе органа власти, судебное рассмотрение состоится 10 сентября в 10.00.

Напомним, в суд заходило два ходатайства от следствия (19 и 24 августа) о том, чтобы ужесточить участнику ДТП меру пресечения. В первом случае следствие просило избрать наказание в виде домашнего ареста, во втором – в виде запрета определенных действий.

- Решение суда было обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что 31 июля возле поселка Прибрежного Сакского района Крыма произошло ДТП: бизнесмен сбил женщину и мальчика. Против водителя было возбуждено уголовное дело.

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