Новый курортный городок на Западе Крыма рассчитан на 50 тысяч гостей и персонала

Туристиеский городок расположиться в прибрежной полосе Сакского района Фото: Анна КИРИЕНКО

Новый курортный городок на Западном побережье Крыма будет рассчитан на одновременное проживание 50 тысяч гостей и персонала. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Крупные игроки готовы построить по сути новый населенный пункт с проживанием около 50 тысяч гостей и жителей, - уточнил он. - На мой взгляд, это правильная идеология, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Сакский район, большие свободные площади, первая линия. Есть понимание, что это будет востребовано.

Гостиничный комплекс рассчитан на 10 тысяч номеров. Также застройщик планирует возведение апартаментов.

В июне на площадке Петербургского международного экономического форума Крым подписал ряд соглашений по строительству рекреационных комплексов на Западном побережье. За 14 миллиардов рублей в Сакском районе будет построен Alean Family Resort & SPA, за 4,3 миллиарда - несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы появятся в селе Оленевка.

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