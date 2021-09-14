Xiaomi объяснили блокировку смартфонов в Крыму после проведения расследования

Сейчас все устройства исправно работают, так как расследование достигло нужных результатов Фото: Архив "КП"

Блокировка смартфонов китайской компании Xiaomi оказалась «временной мерой». Как сообщил представитель компании китайскому изданию Global Times, это было сделано специально на время проведения расследования.

По данным СМИ, на самом деле Xiaomi заблокировали некоторые смартфоны для того, чтобы провести расследование о потенциальных случаях контрабанды, которые могли представлять угрозу для безопасности пользовательских данных и прав потребителей.

Сейчас все устройства исправно работают, так как расследование достигло нужных результатов. Так, телефоны перестали работать у некоторых пользователей в Крыму, Иране, Сирии, КНДР, Кубе и Судане.

- Политика компании в сфере межрегионального обслуживания направлена на то, чтобы предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей, - добавляет представитель Xiaomi.

Как отмечает издание, политика компании не позволяет пользователям экспортировать ее продукцию в запрещенные для этого страны и регионы. "Однако, по данным СМИ, черный рынок значительно расширился в последние годы, и для пользователей Xiaomi стало привычным покупать продукцию компании в одном регионе, а использовать в другом", - пишет Global Time.

Напомним, накануне сайт XDA-Developers со ссылкой на сообщения от владельцев телефонов сообщил о блокировке Xiaomi телефонов на территории 6 стран - Кубе, Сирии, Северной Корее, Судане, а также в российском Крыму.