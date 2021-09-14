На развитие детских театров в Крыму потратят 10 миллионов рублей

На библиотеки и детские театры Крыму выделят порядка 20 миллионов рублей. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Власти России направят на развитие детских театров в Крыму 10 миллионов рублей, еще 9,8 миллиона – на пополнение книгами местных библиотек.

- До конца 2021 года Республике Крым выделят средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек, а также на оснащение детских и кукольных театров, – цитирует «Крым 24» главу республики Сергея Аксенова.

Ранее российское правительство выделило около 1,9 миллиарда рублей на модернизацию библиотек и оснащение детских театров в разных регионах страны. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что власти России выделят Крыму 72 новых спецавтомобиля. Техника поступит в регион до конца года.

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