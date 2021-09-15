В Севастополе бесследно исчез 47-летний мужчина

Андрей Наумкин. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новый пост.

- Помогите найти человека! Пропал Наумкин Андрей Юрьевич, 47 лет (1974 года рождения), город Севастополь, - сообщают волонтеры, отмечая, что уже три недели, с 23 августа этого года родные и близкие ничего не знают о пропавшем.

Приметы Андрея Наумкина: 180 сантиметров рост, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза.

- Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 8(800) 700 54 52 (звонок бесплатный), - просят волонтеры.

Нужно отметить что большинство людей, которых разыскивают волонтеры, к счастью находятся живыми и невредимыми, иногда же они становятся жертвами криминала.

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