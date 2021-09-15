Шесть машин попали в ДТП на объездной в Симферополе

На объездной в Симферополе произошло массовое ДТП. Фото: скриншот из видео

В Симферополе на объездной произошло ДТП – столкнулись сразу шесть автомобилей. Записью инцидента очевидцы поделились в соцсетях.

Авария случилась по направлению «Бородинское кольцо – Ашан». Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму водитель ГАЗели выехал на встречку, попал в ДТП и скрылся. Куда нарушитель торопился неизвестно.

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