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Происшествия15 сентября 2021 9:27

В Симферополе мужчина снял ворота соседей и сдал их на металлолом

Злоумышленник пойман, ему грозит тюрьма
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Злоумышленник подкараулил, когда хозяева уйдут из дома, чтобы украсть ворота

Злоумышленник подкараулил, когда хозяева уйдут из дома, чтобы украсть ворота

Фото: Архив "КП"

В Симферополе местные жители обратились в полицию с заявлением о краже металлических ворот, частично забора и калитки с территории своего двора. Имущество пропало, когда хозяева отлучились по делам из дома.

Как пишет КИА, правоохранителям удалось по горячим следам задержать злоумышленника. Им оказался 53-летний ранее судимый сосед заявителей. Нарушитель признался в содеянном и рассказал, что украденные ворота успел сдать проезжающему по улице металлосборщику.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 5 лет лишения свободы, – цитирует СМИ пресс-службу МВД по РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму инкассатор украл из служебной машины 40 миллионов рублей. Мужчина сбежал с деньгами, пока его напарник был на заправке.

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