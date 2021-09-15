Бывший мэр Керчи Сергей Бороздин занял пост замминистра транспорта Крыма

Фото: Сергей Бороздин/Вконтакте

Бывший глава Керчи Сергей Бороздин назначен на должность заместителя министра транспорта Республики Крым. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров опубликовано на сайте регионального правительства.

Напомним, Бороздин подал в отставку с поста главы администрации Керчи в июле 2021 года. Решение об увольнении принято по итогам переговоров с руководителем РК. В новую должность замминистра транспорта Крыма чиновник вступил 15 сентября 2021 года.

- Назначить Бороздина Сергея Вадимовича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым, – говорится в тексте документа.

В октябре 2019 года Бороздин повторно занял пост главы администрации Керчи. Впервые он был назначен на эту должность в апреле 2017 года. До этого чиновник находился на посту первого заместителя главы администрации города.

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