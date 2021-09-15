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Политика15 сентября 2021 13:21

Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Он заверил, что не собирается уходить с поста
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Глава Крыма опроверг слухи о своей отставке. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма опроверг слухи о своей отставке. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что привык к слухам о своей отставке. Однако подобная информация, появляющаяся в сети, является фейковой. Его «снимают» с должности как минимум раз в неделю.

- У меня всегда два варианта: по решению главы государства, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, если это признают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан. У меня других целей нет, – заявил Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Керчи Сергей Бороздин занял пост замминистра транспорта Крыма. Чиновник вступил в должность 15 сентября.

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