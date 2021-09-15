Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Крыма опроверг слухи о своей отставке. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что привык к слухам о своей отставке. Однако подобная информация, появляющаяся в сети, является фейковой. Его «снимают» с должности как минимум раз в неделю.

- У меня всегда два варианта: по решению главы государства, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, если это признают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан. У меня других целей нет, – заявил Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Керчи Сергей Бороздин занял пост замминистра транспорта Крыма. Чиновник вступил в должность 15 сентября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50