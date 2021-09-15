Наблюдатели из Франции хотят участвовать на думских выборах в Крыму

Наблюдатели из Франции хотят приехать в Крым на выборы Фото: Архив "КП"

Желание принять участие на думских выборах в Крыму изъявили трое наблюдателей из Франции.

- Их зарегистрировали, но захотят они доехать до Крыма или нет, еще не известно, – цитирует «Крым 24» главу республиканского избиркома Михаила Малышева.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва стартуют в Крыму 17 сентября. Голосование продлится три дня.

Ранее сообщалось, что избирательные пункты на время голосования развернут также в местных больницах и аэропорту.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50