Прокуратура заинтересовалась экстремалом, катающимся в Крыму на крыше поезда

Житель Благовещенска разместил в сети ролик, на котором он едет на крыше поезда по Крымскому мосту. Фото: скрин из видео/Дмитрий Дементьев/YouTube

Южная транспортная прокуратура начала проверку из-за видео, на котором житель Благовещенска «катается» на крыше поезда, идущего по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе надзорных органов.

Напомним, в Крыму задержан 31-летний Дмитрий Дементьев за поездку на крыше товарняка через Крымский мост на грузовых поездах. Таким образом, как оказалось, парень путешествует по всей России не первый год. Подробные видео о своих поездках экстремал выкладывает в сеть. Однако теперь ему грозит штраф.

- По результатам проверки исполнения требований законодательства о транспортной безопасности при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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