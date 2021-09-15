На улице Русской в Симферополе закрыли остановку общественного транспорта

На улице Русской в Симферополе закрыли остановку Фото: архив "КП"

В Симферополе закрыли остановку на перекрестке улиц Русской и Балаклавской из-за изменения схемы движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус». Ближайшая рабочая остановка расположена в 200 метрах, на улице Дмитрия Ульянова.

- Были выполнены работы по установке ограждения и закрытии остановки общественного транспорта на данном участке дороги, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улицах Симферополя установили 57 новых дорожных знаков. На площади имени Амет-Хана Султана починили ограждения.

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