ФСБ: с 2016 года 32 сторонника запрещенного «Меджлиса»* были осуждены

Сотрудники ФСБ раскрыли число осужденных сторонников запрещенного крымского «Меджлиса» Фото: Архив "КП"

За последние пять лет сотрудники ФСБ привлекли 50 сторонников запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа»* к уголовной ответственности, сообщили в ЦОС ФСБ.

С апреля 2016 года суд признал виновными 32 участников запрещенного формирования, за этот же период к административной ответственности привлекли 306 человек, еще для 33 экстремистов теперь закрыты российские границы.

- Также были предотвращены 53 антироссийские акции сторонников организации. Им было вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений от полиции, – говорится в сообщении.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

Ранее сообщалось, что в ФСБ подтвердили связь подрывателей газопровода в Крыму со спецслужбами Украины. Силовики выяснили, что украинская разведка пыталась устроить протесты крымских татар на полуострове с помощью представителей меджлиса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50