Почти 316 тысяч человек проголосовали на думских выборах в Крыму

18 сентября стартовал второй день голосования в Крыму Фото: Архив "КП"

Официальная явка по итогам первого дня выборов депутатов Государственной Думы VIII созывав в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысяч крымчан. Об это сообщила глава избиркома республики Михаил Малышев.

Самую большую явку зарегистрировали в Красноперекопске – 31,51%, меньше всего избирателей явилось в Евпатории – 16,8%.

- Выборы проходят спокойно, каких-либо срывов по работе избирательных участков не было, – сообщил Малышев.

18 сентября стартовал второй день голосования, в 08.00 открылись участки, которые будут работать до 20.00

Напомним, на протяжении голосования в Крыму будут работать 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа.

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