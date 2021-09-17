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Политика17 сентября 2021 17:01

В Крыму проголосовали первые 15% избирателей – данные ГАС «Выборы»

По одномандатным округам явка разнится в пределах трех процентов
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Первые данные ГАС «Выборы» показали явку в 15% на избирательных участках в Крыму. Фото: Юлия Рудик

Первые данные ГАС «Выборы» показали явку в 15% на избирательных участках в Крыму. Фото: Юлия Рудик

На выборах депутатов Государственной Думы, которые стартовали 17 сентября в 08.00, проголосовали уже 15% избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные государственной автоматизированной системы «Выборы» на 15.00.

По Симферопольскому одномандатном округу отдали свой голос 13,65% избирателей; по Керченскому – 14,46%, наибольшую активность проявили избиратели Евпаторийского округа – 16,9 %.

Напомним, на протяжении трехдневного голосования с 17 по 19 сентября в Крыму будут работать 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов принял участие на выборах в Госдуму. Он призвал всех крымчан принять участие в голосовании.

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