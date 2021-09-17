На избирательных участках в Крыму действуют 245 пунктов вакцинации против COVID-19

С 17 по 19 сентября в Крыму будет организована работа 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа Фото: Виталий ПАРУБОВ

На протяжении трехдневного голосования с 17 по 19 сентября в Крыму будут работать 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной.

- Единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета. В связи с этим, в дни проведения выборов в Государственную Думу с 17 по 19 сентября для удобства граждан Республики Крым будет организована вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа, в том числе возле избирательных участков, – сообщил Остапенко.

Он уточнил, что 145 электоральных площадок развернуты в местных медорганизациях, где продолжают проводить вакцинацию против COVID-19. На протяжении трехдневного голосования также будут работать стационарные прививочные пункты данных поликлиник и амбулаторий. Кроме того, рядом со 100 крупными избирательными участками будут функционировать мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей СМП.

К настоящему моменту первым компонентом в республике привиты 496 тысяч 758 человек. Более подробную информацию о 245 пунктах вакцинации можно узнать по ссылке.

Напомним, в Крыму 17 сентября стартовало голосование на выборах в Госдуму. Оно продлится три дня – до 19 сентября. Принять участие в голосовании смогут и пациенты ковидных госпиталей. В «красные» зоны отправятся члены комиссии в спецкостюмах.

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