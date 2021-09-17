Сергей Аксенов принял участие на выборах в Госдуму

Глава Крыма проголосовал на одном из избирательных участков Симферополя. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. По его словам, приняты все меры, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса.

- Исполнил гражданский долг – принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Государственная Дума – важный инструмент в жизни нашей страны. Без депутатов Госдумы невозможно формирование нормативной базы нашего государства, – сообщил Аксенов.

Он добавил, что за последний созыв крымскими депутатами была проведена большая и важная работа в части формирования новой законодательной базы в республики. Он также призвал всех жителей региона сделать свой выбор.

Ранее сообщалось, как в Крыму пройдут выборы в Государственную думу-2021. Избирательные пункты откроют также в больницах и аэропорту.

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