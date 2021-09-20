Главный санврач Крыма предупредила о четвертой волне COVID-19

Негативный прогноз по коронавирусу ожидают в Крыму Фото: Виталий ПАРУБОВ

Четвертая волна коронавирусной инфекции в Крыму неминуема, поэтому республику нужно подготовить к росту числа инфицированных.

- Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями, – цитирует Миллет главного санврача Крыма Наталью Пеньковскую.

По ее словам, этот сезон отличается от предыдущих тем, что с июня количество заболевших превышает эпидемиологические пороги по сезонным ОРВИ в несколько раз.

Ранее сообщалось, что в Крыму стартовала особая диспансеризация для тех, кто перенес COVID-19. Пройти углубленное обследование можно в любой поликлинике или врачебной амбулатории.

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