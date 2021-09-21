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Общество21 сентября 2021 8:42

В Крыму на Ай-Петри засняли красивый рассвет

В соцсети появилось видео восхода солнца в горах
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Новый день хорошо встречать в горах. Фото: Андрей Бачурин/VK

Новый день хорошо встречать в горах. Фото: Андрей Бачурин/VK

Южный берег Крыма радует восхитительными пейзажами даже, когда синоптики обещают дождливую погоду. Особенно хорошо встречать новый день в горах.

В Крыму на Ай-Петри очень красиво началось 21 сентября
Видео: Андрей Бачурин/VK

- 21 сентября, рассвет на Ай-Петри, - такой пост разместил в соцсети житель Ялты Андрей Бачурин.

Фантастические пейзажи. Фото: Андрей Бачурин/VK

Фантастические пейзажи. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымчанин регулярно радует пользователей соцсети фотографиями и видео с плато Ай-Петри, где расположена канатная дорога.

Солнышко едва выглянуло из-за гор, пробивая лучами облака и тучки, а птахи завели веселую перекличку.

Свет с небес очень красиво играет на склонах гор, обещая счастливый и яркий день, хотя погода не ахти какая.

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