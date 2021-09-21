В Москве оценили заявление МИД Турции о непризнании думских выборов в Крыму

Власти России не оставят без внимания заявление Турции о непризнании выборов в ГД в Крыму Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти Москвы не оставят без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее власти Анкары выразили свою позицию относительно думских выборов в Крыму, сообщив, что они не имеют юридической силы. По их мнению, полуостров по-прежнему является незаконно аннексированным.

- Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, – сообщила Захарова.

Она добавила, что в Москве после подобных заявлений делают соответствующие выводы, но это явно не идет на пользу двусторонним отношениям.

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