Крымские коллекционеры проведут встречу на кондитерской фабрике Симферополя

Коллекционеры Крыма встретятся на кондитерской фабрике в Симферополе. Фото: Ассоциация "Крымский клуб коллекционеров"

Коллекционеров Крыма приглашают принять участие в слете, который состоится 26 сентября на кондитерской фабрике в Симферополе, сообщили в пресс-службе Ассоциации «Крымский клуб коллекционеров».

Посетители мероприятия смогут увидеть предметы антиквариата, уникальные древние и современные монеты, также будут представлены банкноты разных стран мира, редкие марки и открытки, картины местных художников и изделия ремесленников ручной работы.

Выставка будет открыта с 08.00 и до 14.00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что на археологические раскопки в Крым ежегодно съезжаются люди из разных регионов Большинство участников экспедиций - люди от 20 до 35 лет.

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