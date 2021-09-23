В Крыму насмерть разбился 17-летний подросток в ДТП

Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП. Фото: пресс-служба МВД по РК

В крымской селе Амурское Красногвардейского района произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир. Как сообщила КП-Крым официальный представитель МВД по РК Наталья Кашкарова, водитель авто на большой скорости врезался в экскаватор-погрузчик.

- Вечером 22 сентября, двигаясь по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, водитель за рулем автомобиля BMW не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа, – сообщила Кашкарова.

На кадрах видно, что машина сильно пострадала в результате удара. 17-летний пассажир, к сожалению, не выжил. Сотрудники полиции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП.

В результате столкновения пассажир не выжил. Фото: пресс-служба МВД по РК

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС за последние сутки устранили последствия двух аварий в Крыму. Погибших нет, двое пострадали.

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