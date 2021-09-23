В Ялте вымогатель похитил у туристки 300 тысяч рублей

Злоумышленник задержан, ему грозит семь лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В Ялте сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Мужчина, угрожая свой жертве физической расправой, похитил у нее 300 тысяч рублей.

- Поступило заявление от гражданки, отдыхающей в Крыму. Женщина пожаловалась, что малознакомый гражданин под угрозой применения насилия украл крупную сумму, хранившуюся на ее банковском счете, – говорится в сообщении.

Злоумышленник перевел средства на свой счет с помощью телефона потерпевшей, который она передала ему, опасаясь за свою жизнь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное в крупном размере). Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержали «шутника», который дал ложное сообщение о минировании объекта в городе. Установить мотив его поступка не удалось.

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