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Общество23 сентября 2021 14:55

В Крыму количество пожаров в 2021 году снизилось на 30%

В этом году на полуострове зафиксировано 2,2 тысячи случаев возгорания
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В этом году количество пожаров в Крыму снизилось более чем на 30%

В этом году количество пожаров в Крыму снизилось более чем на 30%

Фото: Архив "КП"

За текущий год количество пожаров в Крыму уменьшилось более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с особенностями погоды, а также более активной работой спасателей.

- На полуострове к настоящему моменту произошло 2,2 тысячи пожаров. В прошлом году было 3,1 тысячи. Снизилось более чем на 30%, – цитирует «Крым 24» заместителя начальника ГУ МЧС России по Крыму Игоря Скуртула.

По его словам, за последний год спасатели зафиксировали 16 лесных пожаров на площади 4,5 гектара. Всего возгораний за истекший год в республике зафиксировано 120 на площади 350 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Евпатории пожар унес жизнь одного человека. Еще четверо пострадали.

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