В Евпатории пожар унес жизнь одного человека

В Евпатории в результате пожара погиб один человек. Фото: КИА

В многоэтажном доме на улице Чапаева в Евпатории вспыхнул пожар, который унес жизнь одного человека.

- Еще четыре человека пострадали, они отравились продуктами горения. Из них один – несовершеннолетний, – цитирует КИА пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Крым.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек. Пожар к настоящему моменту локализован.

Ранее сообщалось, что в Ялте ночной пожар охватил многоэтажку на улице Кривошты. Позже в Севастополе огонь уничтожил склад в районе Камышового шоссе. К счастью, никто не пострадал.

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