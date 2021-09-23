Крымчанин пытается продать зуб русского мамонта за 2000 рублей

Владелец из Севастополя предлагает купить «сокровище» за 1999 рублей. Фото: Авито

В последнее время новым способом для заработка для крымчан стал сайт объявлений Авито. Туда они выставляют вещи, которые либо уже не нужны, либо просто вышли из моды: бесполезные подарки, старинный антиквариат и произведения искусства. Так, на сайте в начале сентября появился зуб мамонта.

Владелец из Севастополя предлагает купить «сокровище» за 1999 рублей. В отличии от других подобных объявлений, цена такого лота очень лояльная.

Алексей, владелец бивней, даже гарантирует возврат денег, если так называемый товар не подойдет, а также доставку в любой город.

О том, как зубы русского мамонта появились у хозяина, история умалчивает. Однако в том, что эта вещь подлинная, Алексей уверен на 100%.

Напомним, недавно списки интересных товаров пополнила древняя кость динозавра, которую выставили за 20 миллионов рублей. По рассказам владельца, он нашел ее во время прогулки по Балаклаве. Когда увидел кость, сразу понял, что она динозавра, поэтому и забрал домой для исследований.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50