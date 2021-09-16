В Крыму продают кость динозавра за 20 миллионов рублей

По рассказам владельца, он нашел ее во время прогулки по Балаклаве. Фото: Авито

Старые игрушки, ненужные подарки и поломанные телефоны… Все уже давно привыкли, что на Авито можно найти только хлам, который выставляют за ненадобностью. Но на днях популярный сервис пополнился еще одним товаром - «древняя кость динозавра». Необычный лот выставил житель Симферополя, а в графе «цена» написал не много не мало 20 миллионов рублей.

На фотографии объявления кость размером чуть больше кулака. По рассказам владельца, он нашел ее во время прогулки по Балаклаве. Когда увидел кость, сразу понял, что она динозавра, поэтому и забрал домой для исследований.

Цена ничуть не смущает мужчину. Фото: Авито

Цена ничуть не смущает мужчину, ведь его находка может даже открыть неизвестный вид динозавров.

Оказывается, крымчанин не единственный, кто решил разместить такое объявление на Авито. Кости древних ящеров пытаются продать жители Санкт-Петербурга, Тюмени, Омской области и Ставропольского края. Только вот цена на них значительно меньше - всего 3 500 рублей,

Напомним, на Авито не так давно выставляли на продажу уникальную итальянскую яхту дальнего плавания Azimut Magellano за 190 миллионов рублей.

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