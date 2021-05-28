В Севастополе продают эксклюзивную яхту за 190 миллионов рублей

Объявление о продаже появилось на сайте Авито. Фото: Авито

В Севастополе московская компания Ultraboats выставила на продажу уникальную итальянскую яхту дальнего плавания Azimut Magellano за 190 миллионов рублей. Среди старой обуви, дешевой электроники и ненужной мебели интересное предложение появилось на одном из сервисов частных объявлений.

Яхту делали по эксклюзивному заказу. Фото: Авито

Яхту под флагом Джерси построили на заказ за 4 миллиона евро еще в 2015 году, а уже в 2016-м отправили в свободное плавание по Средиземному морю. Бывший владелец успел обойти на лодке около десятка стран, среди которых Италия, Испания, Франция и Марокко.

Как сообщил КП-Крым агент по продажам яхт Максим, голубое судно Azimut Magellano имеет три каюты с большим санузлом, семью зонами отдыха и двигатель мощностью в тысячу лошадиных сил, который позволяют развивать скорость в 23 узла. По словам владельца, лодка находится в отличном состоянии, но уже около года стоит без дела.

Одна только покраска корпуса обошлась владельцу в 120 тысяч евро. Фото: Авито

- Человек, который изначально заказывал эту яхту, сначала продал ее своему товарищу, а тот потом из-за сложной ситуации в мире решил окончательно выставить ее на продажу, но уже в Крыму, - рассказывает КП-Крым агент. - Такого судна вы больше нигде не найдете, потому что здесь все было выполнено по индивидуальной разработке, все разрабатывал дизайнер - мебель, ковры, окна, цвет.

Пол на судне выполнен из эксклюзивного белого дуба. Фото: Авито

Одна только покраска корпуса обошлась владельцу в 120 тысяч евро (10 697 700 миллионов рублей!). Внутри лодки находятся лежаки для принятия солнечных ванн, тиковый стол, огромный телевизор, ковры, а в качестве обивки для подушек выбрали коллекционную ткань 2016 года от «Sunbrella Natte Carbon Sky».

- Цена для такой нестандартной лодки вполне оправдана, но пока что не очень много желающих ее приобрести, - признается Максим.

Люди часто звонят и интересуются насчет диковинного для Крыма судна, но покупать пока не спешат, цена все же кусается. Многие пытаются торговаться и скидывать цену на пару миллионов, но владелец на встречу не идет.

- Пока самым заинтересованным покупателем оказался немец. Мужчина живет в Германии и уже несколько месяцев горит этой покупкой, но приехать в Крым пока проблематично из-за коронавирусных ограничений и закрытых границ, - отмечает агент по продажам.

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