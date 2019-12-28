Нудист из Казани променял квартиру на яхту и отправился в Крым за женой-морячкой

Парусная яхта «Пенелопа» уже почти полгода пришвартована к заброшенному причалу около Керчи. На суденышке, которое весьма скромно выглядит на фоне многоэтажных домов, живет Александр Маликов. 55-летний мужчина родился и вырос в Башкирии. Но 28 мая он завел мотор «Пенелопы», поднял паруса и отправился в путь по рекам, морям, водохранилищам.

ПОПАЛ В ШТОРМ И ЗАБОЛЕЛ МОРЕМ

Уфимец срочную служил на флоте в Петропавловске-Камчатском в качестве судокорпусника-ремонтника.

- Один раз вышли в рейс и попали в сильный шторм, - рассказывает КП-Крым Александр Маликов. - Страху натерпелись, но остались живы, а я с тех пор стал мечтать снова оказаться в бушующем море.

В молодости мужчина работал водолазом. Фото: личный архив

Вот и на гражданке, пока здоровье позволяло, мужчина работал водолазом на спасательной станции в родной Уфе. Ходил по суше, а грезил о море. Даже жениться не мог: избранницы предлагали возиться в земле, грядки копать на даче, а он мечтал о подружке в тельняшке.

Мужчина получил наследство и купил яхту. Фото: личный архив

Когда у Александра умерла мама, то почти весь миллион рублей, полученный за долю в родительской двушке, он потратил на яхту, которую присмотрел в Саратове. Мужчина хотел назвать судно «Марией» в честь мамы, но все же оставил прежнее. Пенелопа - это имя богини, которую признали образцом верности мужу.

Из Уфы Александр вышел в конце мая. Фото: личный архив

- 28 мая я забросил на яхту все свои вещи, все имущество и отправился в дорогу, - говорит Маликов. - Навигационного оборудования нет, поэтому пошел по автомобильному навигатору, на свой страх и риск, без эхолота, не зная, где могу наткнуться на мель.

Почти два месяца Александр пробыл в пути: отчалил от пристани реки Белой 28 мая, а 17 июля пришвартовался в Керчи. Сперва Маликов планировал бросить якорь поближе к Сочи или же в Севастополе, но морские волки его отговорили: мол, море там глубокое и свирепое, пока якорь за дно зацепится, то яхту выбросит волна на берег.

- Я нудист, вот и ищу южные пляжи, где можно загорать и плавать без одежды, - признается мужчина.

ПРОДАМ ЯХТУ, КУПЛЮ ДАЧНЫЙ ДОМИК

Романтика кончилась вместе с деньгами. На улице декабрь, Александр по-прежнему живет на яхте. Перебивается случайными заработками, помогает чинить суда мореплавателям-любителям. Не дают умереть с голоду и добрые люди.

- Богатые люди только советы дают, но те, кому самим не сладко, оказывают финансовую поддержку. Мне, например, помогали две мамы-одиночки, - говорит Маликов.

Добыть пропитание в морских глубинах не получается: есть у мужчины удочка и даже подводное ружье, но рыба не идет и все, сколько ни старается.

Не получается устроить и личное счастье, хотя на причал приходит много керчанок с удочками. Вот только пока ни одна морячка не согласилась свить семейное гнездышко в каюте яхты.

Незадачливый романтик еще в сентябре решил променять хлипкую морскую зыбь на твердую почву под ногами: дал в интернете объявление о продаже «Пенелопы».

- Местные говорят, что 750 тысяч рублей для такой яхты - вполне приемлемая цена, - отмечает Александр. - Но покупатели приходят, смотрят судно, обещают перезвонить и пропадают. Видимо, просто не сезон.

На деньги, вырученные от продажи яхты, мужчина планирует купить хоть какое-то жилье в Крыму, согласен даже на дачный домик, главное - чтобы море было рядом. Или же раздумывает над приобретением другого судна, с меньшей осадкой и навигационными приборами, чтобы продолжить путешествие.

- Мечтаю на Дальнем Востоке побывать, где в армии служил, - и уфимец, выдержав паузу, добавляет: - Хорошо бы и в кругосветку махнуть, но одна загвоздка - нет загранпаспорта.

В Керчи яхта пришвартована к заброшенному причалу, где нет охраны.

Новый год Александр планирует встречать на яхте: побывал бы на городских праздниках, но боится надолго свою «Пенелопу» оставлять. Стоянка же бесплатная, охраны нет, и уже была попытка увести с палубы яхты велосипед.

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