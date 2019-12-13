Спустя три года сошли на берег: Семья путешественников из Крыма сменила яхту на виллу в Испании

Год назад «Комсомолка» писала о необычной семье Суриковых из Крыма, которые бороздили морские просторы на небольшой яхте. В путешествие Елена и Василий отправились с двумя маленькими детьми: старшему сыну Филиппу чуть больше четырех лет, а младшенькой Оливии – два года.

Мы решили узнать, как обстоят дела у семьи путешественников. Оказалось, что морские волки из Крыма временно сошли на сушу. Причем в их распоряжении оказалась шикарная двухэтажная вилла в горах Испании (Каталония) с бассейном под открытым небом и вертолетной площадкой. Все – бесплатно.

ШИКАРНУЮ ВИЛЛУ НАШЛИ СЛУЧАЙНО

Спустя три года жизни на яхте, этой осенью Суриковы начали искать место для уютной зимовки.

- Я очень захотела провести несколько месяцев в квартире - все-таки на яхте очень тесно. А кэп (так Елена называет мужа Василия - ред.) мечтал взять на прокат машину, чтобы погонять по округе, - рассказывает Елена Сурикова.

Пока супруги думали, как и где перезимовать, на детской площадке в Испании завязалось полезное знакомство.

- Наш сын Фил здорово разыгрался на площадке, а мы познакомились с родителями его новых друзей. И у нас оказалось много общего, - рассказывает Елена. - Тут же договорились «по-морскому» сходить друг к другу в гости, а потом новый знакомый предложил пожить у него на вилле в горах, пока она пустует. Недолго думая, мы сказали «да» и переехали за день. Здесь потрясающие виды: вокруг Пиренеи, внизу красивейшее озеро, свежий горный воздух.

Во владении Суриковых бассейн под открытым небом, собственный лес и двухэтажная вилла. Фото: семейный архив

ЖИТЬ НА СУШЕ ОКАЗАЛОСЬ СЛОЖНО

Да о такой жизни только мечтать, подумают многие. И Суриковы, конечно, наслаждаются комфортом и просторами, но большие пространства все же доставляют им неудобства.

Иногда детишкам разрешают поиграть на приставке

- Первое - я большой любитель чистоты. И на яхте для наведения порядка хватало всего 20 минут. А на вилле приходится уделять этому по 3-4 часа в день. Зато есть много места, чтобы уединиться, - отмечает Елена.

Она с улыбкой признается, что к концу дня подниматься на второй этаж виллы уже нет сил. А огромную огороженную территорию удалось обойти только к концу второй недели проживания.

Если есть бассейн, то найдутся и желающие в нем поплавать. Фото: семейный архив

- Мы даже стали скучать по детям! Они сами находят себе занятия и когда собираемся все вместе, с утроенной радостью начинаем их тискать, - говорит жена кэпа.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ФИЛА ОТДАЛИ В ШКОЛУ

Своих сорванцов Суриковы ласково называют «суррикаты». Образование детям Елена и Василий дают самостоятельно - они смотрят фильмы на разных языках, есть детская библиотека и доступ к природе, которой Фил и Оливия сейчас активно интересуются.

- Мы с мужем подумали, что школа нам крайне необходима. Филиппу уже 4 года, а в Испании с этого возраста уже принимают детей. За зиму нам нужно поставить на ноги наше детище - большой международный стартап, который мы делали на яхте 2 года. Это сайт с крупной и подробной базой марин и портов по Европе, с точными расчетами стоянок для яхт. Поэтому нам очень было нужно дополнительное время, - делится Елена.

Кстати, отдать малыша в школу в Испании для иностранцев оказалось проще простого. Фила прописали на яхте, так как это допускается. Школа стоит 3-5 евро в месяц. Дополнительный расход - ежедневный обед за 6-9 евро.

Но Фил проходил в школу недолго, потому что посещать ее нужно было по месту прописки, а это далеко от виллы в горах. Так что Суриковы продолжили воспитывать детей самостоятельно.

- Мы поставили перед собой цель - воспитать наших детей свободными, без страхов, предрассудков, ложных убеждений и комплексов, - отмечает супруга кэпа.

А КАК ЖЕ КРУГОСВЕТКА?

Семья планирует пожить на суше до апреля. Яхта пока находится на бюджетной стоянке. Но она не простаивает - Суриковы дали возможность всем желающим бесплатно пожить на лодке в обмен на несколько часов работы в день над их проектом. (P.S - все места уже заняты).

Главная цель в жизни Суриковых - отправиться в кругосветку. Но для этого нужно купить более просторное судно. Старую яхту, которая отслужила три года, супруги продадут.

- Скорее всего, мы начнем заниматься поиском яхты весной. Катамаран, который нам нравится, стоит 150 тысяч евро. Может все сложится, и мы переедем в трехэтажную пятикомнатную квартиру на воде, а может, снова возьмем монохул (парусную яхту) на 12-14 метров. Такие можно купить и за 15-20 тысяч евро в Европе. Сейчас сложно загадывать, - делится планами Елена.

Яхту Суриковы будут продавать. Она отслужила верой и правдой три года. Фото: семейный архив

ДЕНЕЖКИ

Елена и Василий - фрилансеры. Запущенный в конце лета стартап уже начал приносить первые доходы. Глава семьи устроился на постоянную удаленную работу. Помимо этого, семья ведет блог на ресурсе Patreon, где посетители платят за контент о жизни на воде.

Что делать, пока папа работает? Конечно, помешать ему! Фото: семейный архив

Семья тратила от 250 евро в месяц на проживание. Да, на эти деньги семья могла прожить и на Майорке, и на Ибице. Правда, без роскоши.

- Сейчас нас бюджет вырос до 600 евро, и мы полностью его закрываем, позволяя себе чуть больше. Конечно, у нас огромный список того, что нужно купить-заменить-починить, и мы все время находимся в режиме экономии. Но за такое долгое время нашего морского путешествия мы научились относиться ко всему спокойно, - рассказывает Елена.

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