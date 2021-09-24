В Крыму краснокнижных птиц подкормили субпродуктами

Подкормка редких падальщиков идет на плато Чатыр-Даг и Бабуган-яйла. Фото: Григорий Прокопов/Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

В горах Крыма прошла акция помощи редким падальщикам: сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства на плато Чатыр-Даг и Бабуган-яйла привезли подкормку для черных грифов и белоголовых сипов, которые занесены в Красную книгу.

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- Их популяция уменьшается. Чтобы не допустить вымирание редких представителей дикой фауны и поддержать размножение, птиц подкармливают переработанным мясным вторсырьем, - отметили в лесоохотничьем хозяйстве.

Компанию падальщикам составили вороны. Фото: Григорий Прокопов/Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

Как правило, падальщиков кормят субпродуктами, которые специально доводят до состояние не первой свежести.

Всего в этом году для редких птиц провели 12 подкормок, планируется, что конца 2021-ого организовать еще две таких акции.

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