В Крыму краснокнижных птиц подкормили субпродуктами

Подкормка редких падальщиков идет на плато Чатыр-Даг и Бабуган-яйла. Фото: Григорий Прокопов/Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK
В горах Крыма прошла акция помощи редким падальщикам: сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства на плато Чатыр-Даг и Бабуган-яйла привезли подкормку для черных грифов и белоголовых сипов, которые занесены в Красную книгу.
- Их популяция уменьшается. Чтобы не допустить вымирание редких представителей дикой фауны и поддержать размножение, птиц подкармливают переработанным мясным вторсырьем, - отметили в лесоохотничьем хозяйстве.
Компанию падальщикам составили вороны. Фото: Григорий Прокопов/Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK
Как правило, падальщиков кормят субпродуктами, которые специально доводят до состояние не первой свежести.
Всего в этом году для редких птиц провели 12 подкормок, планируется, что конца 2021-ого организовать еще две таких акции.
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