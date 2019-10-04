Чтобы пересчитать краснокнижных падальщиков, в Крыму испортили тушу коровы

В горах Крыма организовали банкет для редких птиц. Поляну накрыли для падальщиков, к которым относятся черный гриф и белоголовый сип. Эти птицы, хоть и несимпатичны внешне, зато занесены в Красную книгу Крыма и России.

- В 2016 году принята программа, по которой четыре раза в год проводится подкормка черных грифов и белоголовых сипов, - рассказал КП-Крым Станислав Иванов, руководитель отдела Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

И вот осенью, крымские чиновники, выполняя госзаказ, организовали за бюджетные деньги очередной банкет для краснокнижных птиц.

Вкус у падальщиков, к которым относятся черный гриф и белоголовый сип, весьма специфический. Птички питаются падалью.

Мясную подкормку привезли в горы. Фото: Алуштинское Лесоохотничье-Хозяйство/VK

Поэтому купленные говяжьи и свиные обрезки, а также внутренности пришлось подержать в тепле, чтобы угощение протухло и приобрело привлекательный для падальщиков запах.

Затем все это добро погрузили в машины и повезли поближе к месту обитания краснокнижных птиц.

В Крыму птиц накормили до отвала тухлым мясом ."Банкет" организовали в рамках госзаказа, чтобы помочь краснокнижным черным грифам и белоголовым сипам. Видео: Алуштинское Лесоохотничье-Хозяйство/VK

- В этот раз было две подкормочных площадки, - говорит КП-Крым Григорий Прокопов, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ.

Столовую для черных грифов и белоголовых сипов открыли на плато Бабуган-яйла и горе Чатыр-Даг.

Ученый объяснил, что подкормка помогает им сохранять популяцию, потому что у падальщиков на полуострове есть проблемы с пропитанием. Заодно во время трапезы можно пересчитать всех черных грифов и белоголовых сипов. Это позволяет понять, сколько же всего этих птиц обитает в Крыму сегодня.

- По нашим подсчетам, сейчас в Крыму около 120-ти таких птиц. Среди них есть и те, что прилетели с Кавказа, - отмечает ученый.

Падальщики - птицы довольно пугливые, поэтому для их переписи возле площадки с тухлыми обрезками и ливером установили «фотоловушку». Она и запечатлела пиршество, в котором приняли участие не только грифы и сипы, но вороны. Всего на подкормочную площадку прилетело около пяти десятков редких птиц-трупоедов.

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