Кожа да кости: Фото бездомной лошади-доходяги вызвали ужас у крымчан

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-03T16:05:20+03:00

Истощенное животное бродит по дачам в Феодосии [фото]

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В социальных сетях появились фото тощего коня. Про таких в народе говорят - ходячий скелет.

- Бездомными животными бывают даже лошади. Феодосия. Вот такое несчастье бродит в районе дач, - говорится в публикации, которую сопровождают соответствующие снимки.

Лошадка пасется на дачах в Феодосии. Фото: Елена Петрова/Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK

Безрадостная картина вызвала у пользователей ужас вперемешку с возмущением. Мол, как можно довести животное до такого состояния! Хуже зверя, чем человек, точно нет!

Добрые сердца даже готовы приютить скакуна. Но возникли сомнения, что животное действительно бесхозное, поскольку лошадки очень дорогие.

По предположению местных жителей, у коня якобы есть хозяин. И животное пасется недалеко от своего дома, приходя в себя после тяжелой хвори.

Напоминаем, что похожий случай произошел в Судаке, где волонтеры спасли французского бульдога по кличке Майло, который был очень истощен.

ИСТОЧНИК KP.RU