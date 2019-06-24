2019-06-24T12:10:05+03:00
Происшествия

«Живой скелетик превращался в трупик»: В Судаке спасли французского бульдога по имени Майло

Ветеринары говорят, что пес здоровый, но очень сильно истощен из-за постоянного недокорма
Галина КОВАЛЕНКО
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Майло потихоньку идет на поправку. Фото: Французский бульдог.Найден.Потерян.Помощь.Возьму/VKМайло потихоньку идет на поправку. Фото: Французский бульдог.Найден.Потерян.Помощь.Возьму/VK
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Отдыхающие под Судаком нашли умирающего французского бульдога.

- Жара +35. Он не мог уже стоять и ни на что уже не реагировал, - такой пост Диана Удовиченко разместила на своей странице в соцсети. - Живой скелетик превращался в трупик…

Мимо несчастного бульдога люди шли толпами на пляж, но никто не обращал на его страдания внимания. Сердце дрогнуло у туристов из Севастополя. Супружеская пара перенесла бедолагу с солнцепека в тенек, дала воды и на такси отвезла в Феодосию. Дальше за спасение собаки взялись Айболиты.

- В ветклинике с трудом взяли необходимое количество крови на анализы - ее просто нет, - отмечает зоозащитница.

Обследование показало, что никаких смертельных заболеваний у песика нет: обезвоживание и нарушена работа желудочно-кишечного тракта из-за постоянного недоедания.

- Бульдог находился в крайней степени истощения, то есть его и раньше толком не кормили, - Диана Удовченко рассказала, что пес жил на территории турбазы, то есть он не мог просто взять сам и уйти умирать. - Я не знаю, как это можно! Я не хочу понимать!

Найденыша назвали Майло - милый воин.

Сейчас ветеринары ставят бульдогу капельницы, делают уколы и кормят вкусненьким и полезным, чтобы пациент быстрее встал на ноги.

- Мы верим, что Майло повоюет за жизнь и победит. Выкарабкивайся, пожалуйста, а мы тебе поможем! – зоозащитники объявили сбор денег на лечение бульдога.

Помощь идет со всех регионов России.

- Мы за него переживаем! - пишут неравнодушные люди.

В Симферополе недавно тоже произошел дикий случай: крошечного щенка выбросили на дорогу из окна автомобиля. Лаки, так назвали малышку, осталась живой и сейчас ищет хозяев.

Редкую сердечность и гуманность проявили жители одной из многоэтажек Симферополя, которые сделали "котоловушку", чтобы вытащить бездомного Ваську из вентиляционной шахты.

В Крыму частенько в беду попадают и дельфины, которым тоже помогают неравнодушные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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