«Живой скелетик превращался в трупик»: В Судаке спасли французского бульдога по имени Майло
Отдыхающие под Судаком нашли умирающего французского бульдога.
- Жара +35. Он не мог уже стоять и ни на что уже не реагировал, - такой пост Диана Удовиченко разместила на своей странице в соцсети. - Живой скелетик превращался в трупик…
Мимо несчастного бульдога люди шли толпами на пляж, но никто не обращал на его страдания внимания. Сердце дрогнуло у туристов из Севастополя. Супружеская пара перенесла бедолагу с солнцепека в тенек, дала воды и на такси отвезла в Феодосию. Дальше за спасение собаки взялись Айболиты.
- В ветклинике с трудом взяли необходимое количество крови на анализы - ее просто нет, - отмечает зоозащитница.
Обследование показало, что никаких смертельных заболеваний у песика нет: обезвоживание и нарушена работа желудочно-кишечного тракта из-за постоянного недоедания.
- Бульдог находился в крайней степени истощения, то есть его и раньше толком не кормили, - Диана Удовченко рассказала, что пес жил на территории турбазы, то есть он не мог просто взять сам и уйти умирать. - Я не знаю, как это можно! Я не хочу понимать!
Найденыша назвали Майло - милый воин.
Сейчас ветеринары ставят бульдогу капельницы, делают уколы и кормят вкусненьким и полезным, чтобы пациент быстрее встал на ноги.
- Мы верим, что Майло повоюет за жизнь и победит. Выкарабкивайся, пожалуйста, а мы тебе поможем! – зоозащитники объявили сбор денег на лечение бульдога.
Помощь идет со всех регионов России.
- Мы за него переживаем! - пишут неравнодушные люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU