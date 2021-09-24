В Крыму на «Тавриде» частично перекрыто движение из-за ДТП

На трассе временно недоступна для движения одна полоса. Фото: Федеральная трасса "Таврида"/Вконтакте

На трассе «Таврида» в Крыму частично перекрыто движение по направлению в Севастополь из-за аварии, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». Уточняется, что ограничения введены с 07.00 часов 24 сентября.

- На трассе «Таврида» в районе 204 километра закрыта одна полоса движения из-за ДТП. На участке обхода Симферополя, по направлению в Севастополь, движение для автотранспорта осуществляется по одной полосе, – говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожники. Движение в направлении Симферополя осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Крыму насмерть разбился 17-летний подросток в ДТП. Водитель на скорости въехал в рабочую технику.

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