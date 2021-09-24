В Ялте спилят 189 сухих и больных деревьев

В Ялте уберут ненужные растения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти хотят освободить Ялту от ненужных деревьев. Этой работой займется победитель аукциона, который объявлен на сайте zakupki.gov.ru

Стартовая цена лота «Услуги по спилу аварийных и фаутных деревьев» - 2 230 000 рублей.

Фаутное дерево (англ. faut - дефект) - это дерево с наличием пороков ствола.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым «Зеленстрой».

Есть и список, где требуется поработать топором и пилой.

Список деревьев, подлежащих сносу. Фото: скрин zakupki.gov.ru

Продолжение списка деревьев, подлежащих сносу. Фото: скрин zakupki.gov.ru

Всего планируется отправить на дрова 189 деревьев и кустарников. Растения будут пилить не только в самой Ялте, но и в в окрестностях, например в Форосе, где весной произошел громкий скандал из-за строительных работ в парке.

В документах говорится, что «Срок оказания услуг: от даты подписания контракта в течение 60 календарных дней»

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