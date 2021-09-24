На Симферополь надвигается сильный дождь и гроза

В Симферополе ожидается ухудшение погоды Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе вечером 24 сентября и утром 25 сентября пройдут сильные дожди, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Рекомендуется отложить длительные поездки.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают гостям и жителям полуострова, что во время неблагоприятных погодных условий стоит соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 сентября тепло до +20. К концу дня ожидаются дожди и усиление ветра. На полуострове штормовое предупреждение.

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