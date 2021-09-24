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Общество24 сентября 2021 16:18

Движение по проспекту Победы в Симферополе перекроют 24 сентября с 23.00

Неудобства связаны с ремонтом дорожного полотна
Источник:kp.ru
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В Симферополе проводят ремонт дорожных сетей

В Симферополе проводят ремонт дорожных сетей

Фото: Архив "КП"

В Симферополе по проспекту Победы будут введены временные ограничения для движения автотранспорта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что с 23.00 часов 24 сентября до 06.00 часов 26 сентября будет перекрыт участок от площади имени Куйбышева до улицы Лермонтова. Также с 23.00 часов 27 сентября до 06.00 часов 29 сентября будет недоступен проезд на участке от площади имения Куйбышева до улицы Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных робот на дороге.

Ранее сообщалось, что в Крыму на «Тавриде» частично перекрыто движение из-за ДТП. Для автомобилистов доступна только одна полоса.

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