Экологи сняли на видео поединок Крымских благородных оленей

Крымский благородный олень. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

На полуострове развелось довольно много диких парнокопытных, которые не прочь попозировать на камеру.

Смотреть видеосюжет Появилось уникальное видео поединка Крымских оленей

- Уникальное видео поединка оленей, снятое в национальном парке «Крымский», - так называется ролик, который появился в соцсети.

В кадр попали два самца, которые издают гортанные звуки, пробуя рога на крепость. Осень - время брачных игр, вот красавцы и затевают потасовки.

Экологи сообщают, что стартовал тур «Учет оленя на реву».

Сотрудники национального парка «Крымский» до конца октября этого года займутся «переписью» грациозных животных, и приглашают всех желающих принять участие в акции.

Экологи гарантируют гостям и жителям полуострова, которые составят им компанию яркие впечатления:

- Вы сможете увидеть и запечатлеть обитателей дикой природы и незабываемые моменты заповедных рассветных и закатных пейзажей!

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